В Мордовии затянувшийся ремонт школы стоил подрядчику 2 миллионов рублей

Прокуратура Лямбирского района установила, что в августе 2022 года коммерческая организация заключила муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания Александровской средней общеобразовательной школы.

Работы стоимостью более 80 миллионов рублей должны были быть исполнены 30 августа 2023 года. Фактически же работы были завершены в ноябре 2023 года.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении директора организации дело об административном правонарушении за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

По результатам его рассмотрения суд назначил подрядчику штраф в размере 2 миллионов рублей.