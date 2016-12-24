В Мордовии проверят знания любителей географии

18 августа в Мордовии пройдет Всероссийский чемпионат по географии «Мое Отечество – Россия», посвященный Дню географа. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 700 жителей республики и других регионов России.

Главная задача чемпионата – стимулировать интерес к изучению географии, экологии, картографии, ландшафтного планирования, объектов природного и исторического наследия, возможностей для внутреннего туризма.

В чемпионате может принять участие житель любого региона страны в своей возрастной категории - школьники младших классов и учащиеся 5–9 классов, старшеклассники и студенты техникумов и колледжей, а также уже взрослые любители географии без ограничения по возрасту.

Победители и призеры Чемпионата получат награды, а участники — электронные дипломы.

Чемпионат будет проходить в режиме онлайн на платформе https://rgo.life. Вопросы посвящены различным областям географической науки, истории создания Русского географического общества, экспедициям отечественных путешественников и мореплавателей.

Участникам задания для решения будут доступны 18 августа с 9:00 до 21:00 по местному времени. На выполнение заданий отводится 60 минут.

Заполнить регистрационную форму и выполнять задания можно на любом устройстве, имеющем выход в Интернет. Список победителей и порядок награждения будут опубликованы на онлайн платформе https://rgo.life.

Организаторами чемпионата являются региональное отделение Русского географического общества, Институт геоинформационных технологий и географии МГУ им. Н.П.Огарева и филиал Российского общества «Знание» в Республике Мордовия.