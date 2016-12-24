В Саранске на шести улицах меняют обычные лампы на LED-светильники

О ходе работ по модернизации уличного освещения в столице Мордовии в телеграм сообщил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.

«Продолжаем модернизацию уличного освещения в городском округе Саранск. Напомню, что в ходе работ планируется заменить обычные лампочки на LED-светильники на 16 улицах города.

Полностью завершены работы на Юго-Западном шоссе, улицах Красноармейской и Розы Люксембург. На данный момент ведутся работы на улицах Попова, Республиканская, Осипенко, Павлика Морозова, Ульянова, а также на улице Пионерская в п. Ялга».