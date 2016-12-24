Житель Саранска повесил на себя трехмиллионный кредит и перевел деньги аферистам

Как сообщает МВД по РМ, еще один житель Мордовии оказался не способен здраво оценить ситуацию после звонка липового оператора портала Госуслуг. В саранском отделе полиции 38-летний мужчина заявил о хищении у него 3 миллионов рублей.

По словам потерпевшего, ему через мессенджер позвонил неизвестный мульти-специалист - собеседник представился сотрудником компании сотовой связи и по совместительству портала Государственных услуг. Он сообщил, что есть вероятность оформления на жителя Саранска кредитов со стороны мошенников, которые получили доступ к его аккаунту на портале.

По рекомендации махинатора, мужчина оформил в двух банках кредитные договоры на максимальные суммы. Якобы, тогда жулики уже не смогут повесить на него кредиты, поскольку будет выбран весь лимит. Обналичив полученные деньги в общей сложности на 3 миллиона рублей, мужчина чрез банкомат перечислил все средства на указанный ему счет.

Жителя Саранска успокаивали, что после проведения операции будет возобновлен доступ к его аккаунту на портале Госуслуг, а кредит аннулирован.

Понятное дело, что после перевода денежных средств аферист прекратил с жертвой всякое общение. МВД по РМ проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступления.