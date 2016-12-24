В Мордовии для ветеранов СВО провели еще один танцевальный мастер-класс

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии продолжает организовывать танцевальные мастер-классы для ветеранов СВО. На этот раз ветераны и их спутницы разучили движения популярной сальсы.



По информации регионального филиала фонда, в мастер-классе по сальсе приняли участие 7 пар. Компанию ветеранам СВО составили их супруги и избранницы. Под руководством тренера Марины Гильбо они разучили основные шаги и повороты, и уже вскоре закружились в танце без посторонней помощи.

Особенность сальсы в том, что через движения в ней передаются эмоции людей друг к другу. Занятия можно начинать в любом возрасте и на любом жизненном этапе. При этом уровень спортивной или танцевальной подготовки участника совсем не важен. Главное - усердие, старание и терпение. Движения исполняются плавно и ритмично и являются зеркальным отражением пар.

«Замечательное мероприятие! – поделился впечатлениями ветеран СВО Сергей Хрипунов. – Я пришел на танцы в первый раз, и однозначно буду продолжать занятия! Очень зажигательно и интересно, отлично перезагружает мозг!»



«Мы давно хотели попасть на занятия по парным танцам, но не было возможности, - призналась супруга ветерана СВО Анастасия Силкина. – Благодаря фонду «Защитники Отечества» наша маленькая мечта сбылась! Этот вечер – один из ярких дней нашей жизни! Спасибо организаторам за массу положительных эмоций!»



Занятия танцами в филиале фонда проводятся на постоянной основе. Записаться можно с помощью социального координатора.