В Мордовии бывший сотрудник колонии получил условный срок за взятки от заключенного

В Мордовии суд вынес приговор бывшему сотруднику колонии №1 УФСИН по РМ по обвинению в коррупционных преступлениях - получение взятки, мелкое взяточничество и покушение на него.

По данным следствия, в апреле этого года 23-летний инженер центра трудовой адаптации осужденных неоднократно проносил на территорию исправительного учреждения и передавал одному из заключенных запрещенные к использованию предметы, в том числе мобильные телефоны.

За эти услуги обвиняемый получил взятку в виде денежных средств и имущества. Во время получения из пункта выдачи электрического триммера, также предназначенного ему в качестве коррупционной «благодарности», мужчину задержали оперативные сотрудники УФСБ по РМ и регионального Управления ФСИН России.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Зубово-Полянский районный суд Мордовии назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом 75 тысяч рублей с лишением специального звания и права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти на 3 года.