Социальный предприниматель открыла офтальмологический кабинет в Краснослободске

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ предоставляет финансовую поддержку представителям регионального бизнеса в виде грантов. Обучение грантополучателей, а также формирование заявок проходило на площадке регионального Центра «Мой бизнес», где предприниматели могут рассчитывать на многочисленные финансовые, а также нефинансовые меры поддержки.

Немало среди грантополучателей и социальных предпринимателей. Например, Наталья Булычёва — директор одной из компаний по подбору и изготовлению очков в Краснослободске. В начале текущего года она открыла офтальмологический кабинет.

«Мы занимаемся не только подбором и изготовлением очков, но и выявляем тяжелые заболевания глаз у детей и взрослых. В начале лета открыт и кабинет по охране зрения с аппаратным лечением, - говорит Наталья Булычёва. - С недавнего времени занимаемся актуальной сегодня проблемой - детской близорукостью. Во время этой патологии нарушается фокусировка света на сетчатке, и ребенок видит мутную картинку».

Стоит отметить, что компания Натальи Булычёвой как социальное предприятие оказывает льготные услуги людям с ограничениями по здоровью, малоимущей категории граждан, пенсионерам, многодетным семьям, а также семьям участников СВО.

Благодаря полученным в Минэкономики РМ 500 тыс. рублей грантовых денег, а также средствам софинансирования, в оптику закуплено необходимое для работы оборудование.

«Мы сделали капитальный ремонт офтальмологического кабинета, для врача оборудовали рабочее место, провели коммуникации, закупили мебель и необходимое оборудование», - рассказывает директор оптики.

Приобретен самый необходимый для работы офтальмолога аппарат — современный авторефкератометр. Он обеспечивает одновременное измерение диаметра роговицы и зрачка. Тем, кто планирует лечение катаракты или уже прошли через процедуру имплантации искусственного хрусталика, обследование на авторефкератометре поможет выявить любые проблемы со зрительной системой.

«Мы следим за целевым использованием выделяемых грантов, находимся в постоянном контакте с предпринимателями, стараемся помогать в реализации их полезных проектов, - отмечает начальник отдела развития предпринимательской деятельности Минэкономики РМ Руслан Ерзин. - Отрадно, что в глубинке Мордовии занимаются актуальными проблемами зрения, особенно это касается детей. Именно поэтому мы всегда обращаем пристальное внимание на социально направленные проекты, стараемся их поддерживать».