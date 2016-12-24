В Мордовии процедуру ЭКО можно сделать бесплатно

В Мордовии женщины, испытывающие проблемы с зачатием, могут бесплатно воспользоваться технологиями экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Такая возможность предоставляется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Услуга предоставляется за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования – полиса ОМС. С начала года по нацпроекту провели 349 процедур ЭКО, что составляет 83% от годового плана.

При наличии проблем с деторождением достаточно обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Врач назначит необходимые анализы и лечение. Если будут показания, женщину направят на процедуру ЭКО.

Кроме того, более 30 тысяч женщин фертильного возраста прошли диспансеризацию. Проводятся профилактические медицинские осмотры, в том числе врачами акушерами-гинекологами, девочек в возрасте 15-17 лет.

На регулярной основе ведутся консультации специалистов кабинета медико-социальной поддержки беременных женщин. Все женщины, обратившиеся по поводу прерывания беременности, проходят доабортное консультирование. В результате более 50 из них сохранили беременность.