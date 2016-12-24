Прокурором Атяшевского района Мордовии назначен Денис Николаев

8 августа прокурор республики Сергей Лапин в ходе рабочей поездки представил руководителям органов власти и правопорядка, работникам прокуратуры нового прокурора Атяшевского района Дениса Николаева.

Как сообщает прокуратура РМ, Денис Александрович Николаев родился в 1981 году в Саранске. В 2003 г. окончил МГУ им. Н.П.Огарева по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в 2011 году помощником прокурора Чамзинского района. В разное время работал помощником прокурора Октябрьского района г. Саранска, помощником и старшим помощником Рузаевского межрайонного прокурора, прокурором отдела в следственном управлении прокуратуры республики.

С 2016 по 2018 гг. занимал должность заместителя прокурора Кочкуровского района.

До назначения прокурором Атяшевского района с августа 2018 года работал в должности заместителя прокурора Ромодановского района.