И.о. директора саранского МП «Спецсервис» Михаила Струенкова выпустили из СИЗО

Ленинский районный суд Саранска удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам об изменении в отношении и.о. директора саранского МП «Спецсервис» 46-летнего Михаила Струенкова меры пресечения - вместо содержания под стражей ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, в мае этого года Михаил Струенков был задержан оперативниками УФСБ по РМ по подозрению в покушении на мошенничество в сфере страхования и заключен в дальнейшем под стражу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в 2023 году коммерческой организацией был приобретен в лизинг автомобиль марки «HAVAL Н9», который без заключения договорных и страховых отношений был передан для личного пользования родственнику учредителя ООО – и.о. директора МП «Спецсервис».

В январе текущего года тот на указанном автомобиле попал в ДТП. По мнению следствия, с целью получения компенсации в размере 2,4 млн рублей, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставили в страховую компанию подложные документы о якобы участии в ДТП владельца фирмы.

Как отмечается в информации суда, в ходе предварительного расследования Струенков полностью признал свою причастность к инкриминируемому ему деянию, раскаялся в содеянном. Доказательства по уголовному делу собраны в полном объеме, и находясь на свободе, фигурант уже не сможет каким-либо образом воспрепятствовать расследованию.



Избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий, суд запретил ему выходить за пределы жилого помещения в период с 22 часов вечера до 06 часов утра, общаться с определенными людьми, а также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления за некоторыми исключениями.

Запрет выхода за пределы жилого помещения Струенкову установлен по 10 октября 2024 года включительно.

Постановление в законную силу не вступило.