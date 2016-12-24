В Мордовии стартовал благотворительный марафон «Лучший друг» в поддержку бездомных животных

Благотворительный марафон под эгидой партии «Единая Россия» в поддержку бездомных животных пройдет в Мордовии с 8 августа по 8 сентября. Принять участие в нем может любой желающий.

Акция предполагает сбор кормов, медицинских препаратов и средств по уходу за животными. Специальные боксы, куда все это можно будет сложить, установлены как в местных отделениях «Единой России», так и в региональном исполнительном комитете партии по адресу: проспект Ленина, д.7.

Отмечается, что содержимое боксов будет передано в приюты для бездомных животных.

Участие в акции ежегодно принимают не только сторонники и активисты «Единой России», но и ведущие предприятия, общественные организации и многие жители республики.