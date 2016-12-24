В МГУ им. Н.П. Огарева подвели первые итоги приемной кампании

В начале августа в МГУ им. Н. П. Огарева вышли первые приказы о зачислении на бюджетную основу. Среди поступивших — набравшие сто баллов выпускники школ, участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей.

Как сообщается, всего на программы бакалавриата и специалитета в этом году было подано свыше 19 тысяч заявлений из 75 регионов страны (более чем на тысячу больше по сравнению с прошлым годом).

В состав студентов МГУ им. Н. П. Огарева зачислено восемь стобалльников, четверо из них — на «Лечебное дело», по одному — на «Статистику», «Филологию», «Географию» и «Строительство уникальных зданий и сооружений».

Традиционно самый высокий конкурс среди абитуриентов зафиксирован по программам: «Юриспруденция» — 40 заявлений на место, «Правоохранительная деятельность» — 33 заявления на место, «Стоматология» — 51 заявление на место.

Кроме этого, выросло число поступивших абитуриентов, которые являются участниками специальной военной операции или членами их семей. Получать высшее образование на бюджетной основе в Мордовском госуниверситете будет 62 таких студента, в прошлом году их было 40.