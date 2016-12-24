Росреестр Мордовии выявил более 600 земельных участков для строительства

В Мордовии продолжается реализация проекта Росреестра «Земля для стройки», главная цель которого - помочь потенциальному инвестору или застройщику в приобретении и освоении земель, а гражданам - в удобном поиске подходящего участка для строительства жилого дома. Проект «Земля для стройки» является частью государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных».



Поиском подходящих территорий в Мордовии занимается оперативный штаб, он же анализирует потенциал этих территорий и разрабатывает стратегии для улучшения использования земли. В состав штаба входят представители регионального Управления Росреестра, филиала ППК «Роскадастр» по РМ, органов исполнительной власти республики.



«По состоянию на 1 августа 2024 года на территории республики выявлено 612 земельных участков и территорий под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 3325 гектаров, 37 земельных участков и территорий под размещение многоквартирных домов общей площадью 254 гектара. Все участки размещены на публичной кадастровой карте», - отметила руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.