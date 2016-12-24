Социальный предприниматель из Мордовии помогает физическому и духовному развитию детей

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ предоставляет финансовую поддержку представителям регионального бизнеса в виде грантов.

Обучение грантополучателей, а также формирование заявок ведется на площадке регионального Центра «Мой бизнес», где предприниматели могут рассчитывать и на многочисленные финансовые, а также нефинансовые меры поддержки.

Немало среди грантополучателей и социальных предпринимателей. Один из них — Евгений Макаев, владелец и главный тренер школы каратэ «Atletium»в Саранске.

«Заниматься японским каратэ к нам ходят ребята от 2,5 лет, - рассказывает социальный предприниматель. - Наша главная задача – дать детям не только физическое развитие и укрепить дух, но и комплексное гармоничное развитие личности, способной к самореализации и конкуренции в будущем».

Как отмечает Евгений, сейчас большое количество детей не развиваются морально, физически и духовно, что напрямую влияет на их дальнейшую жизнь. Вместо того чтобы найти себе пример в лице наставника-тренера, они находят их в интернете. Для исправления ситуации он организовал две группы детей: от 2,5 лет из обычных семей и ребята от 9 до 13 лет, состоящих на учете КДН.

Благодаря полученному в Минэкономики РМ гранту в размере 500 тысяч рублей Евгений Макаев оборудовал тренировочный зал, обновил секцию современным инвентарем для занятий.

«Через 12 месяцев с момента обустройства спортивных залов мы расширим тренерский штат и привлечем еще 300 ребят, до 10% из которых будут дети, состоящие на учете и из малоимущих семей», - подчеркнул тренер.

«Мы следим за целевым использованием выделяемых грантов, находимся в постоянном контакте с предпринимателями, стараемся всесторонне помогать в реализации их интересных, а главное, полезных проектов, - рассказывает начальник отдела развития предпринимательской деятельности Минэкономики РМ Руслан Ерзин. - Дети — наше будущее! Приятно, что в республике есть люди, которые заботятся о них, с юных лет закаляют их дух, укрепляют здоровье. Не забывая о ребятах, которым в этой жизни повезло меньше других».