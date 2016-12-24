В Рузаевке бывший инспектор ДПС ответит в суде за получение взятки

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС Рузаевского отдела полиции по обвинению в получении взятки.

По данным следствия, 31 мая этого года в городе Рузаевке сотрудник Госавтоинспекции остановил автомобиль под управлением местного жителя, ранее лишенного водительских прав.

За решение вопроса о сокрытии этого правонарушения инспектор ДПС запросил 30 тысяч рублей. 4 июня при получении денег он был задержан сотрудниками УФСБ по РМ с поличным.

Судом по ходатайству следователя СК 36-летний фигурант дела был заключен под стражу на весь период расследования.

По результатам служебной проверки в июне текущего года сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители.

В ходе следствия бывший сотрудник полиции вину признал. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.