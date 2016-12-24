В Саранске мошенницы при «снятии порчи» увели у пенсионерки 250 тысяч рублей

Жертвой аферисток стала 81-летняя жительница мордовской столицы, которая 5 августа обратилась в саранский отдел полиции с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает МВД по РМ.

Пенсионерка рассказала полицейским, что накануне днем к ней на улице А. Лусс подошла незнакомка и поинтересовалась у потерпевшей, есть ли у нее сын. После утвердительного ответа собеседница сообщила, что на пенсионерку наложена порча, и через несколько дней с ней и ее родственником произойдет несчастье.

В этом момент к спектаклю традиционно подключилась еще одна особа, которая стала благодарить «целительницу» за ранее оказанную помощь. При этом она протянула «знахарке» купюру – якобы, для проведения магического обряда.

Уже вдвоем мошенницы спросили у пожилой женщины - готова ли она очистить ауру? Пенсионерка согласилась, принесла из дома все имеющиеся сбережения и передала ведунье пакет с 250 тысячами рублей.

Сам «ритуал очищения» следовало проводить под деревом, куда и направились вся троица. Аферистка попросила потерпевшую повернуться спиной, а сама стала «заговаривать» полученные купюры.

Мошеннический обряд длился в течение часа, после чего жительнице Саранска вернули пакет с деньгами. Ей наказали, чтобы она спрятала его в темное место и не открывала в течение дня. На следующее утро женщина решила проверить сбережения и обнаружила в свертке листы бумаги.

В настоящее время по факту мошенничества МВД по РМ возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей и местонахождения злоумышленниц.