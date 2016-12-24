В Рузаевке в следующем году приступят к строительству нового моста по ул. Беднодемьяновская

По информации Госкомтранса РМ, необходимость проведения работ на путепроводе обусловлена износом существующего сооружения. Мост был построен в 1961 году, он проходит через железнодорожные пути и обеспечивает выход на региональную трассу «Рузаевка - Ковылкино - Торбеево». Кроме того, соединяет центральный район Рузаевки с Химмашем, где расположено одно из градообразующий предприятий.



По данным ведомства, в настоящее время на строительство объекта подготовлена проектно-сметная документация. После заключения госэкспертизы и определения подрядной организации, подготовительные работы планируется начать в ноябре-декабре текущего года.

В начале же следующего предстоит уже полное перекрытие движения с направлением транспорта по другим дорогам. Специалистам предстоит провести вынос сетей, разобрать существующий путепровод и соорудить новый.



