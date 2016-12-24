Школы искусств Мордовии получат новые музыкальные инструменты и оборудование

В 2024 году в рамках национального проекта «Культура» несколько творческих школ Мордовии получат новые музыкальные инструменты и оборудование.

По информации Минкультуры РМ, пополнение поступит в следующие образовательные учреждения республики:



- Инсарскую детскую школу искусств

- Детскую музыкальную школу №1 Саранска

- Детскую музыкальную школу № 4 Саранска

- Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова.



В перечень оснащения школ искусств входят музыкальные инструменты (домры, балалайки, фортепиано, баяны, аккордеоны, гусли, гитары, скрипки, виолончели, флейты, саксофоны, ударные установки), а также световое и звуковое оборудование, интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, художественные столы, мольберты, пюпитры, нотная литература, учебники и многое другое.