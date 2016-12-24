В Мордовии росгвардейцы за прошедший месяц изъяли 44 единицы гражданского оружия

По информации регионального Управления Росгвардии, в июле этого года сотрудники силового ведомства провели 266 проверок граждан - владельцев оружия по месту их жительства. В ходе проверок было выявлено 19 нарушений правил оборота гражданского оружия. К административной ответственности за различные нарушения привлечены 19 владельцев оружия.

По различным основаниям изъяты 44 еденицы гражданского оружия, 176 шт. патронов.