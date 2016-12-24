Сотрудники УФСИН по РМ освоили технику оказания первой помощи в экстренных ситуациях

Представители Мордовского республиканского отделения Красного Креста провели курс по оказанию первой помощи для сотрудников уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Республике Мордовия.

В течение двух дней инструкторы подробно рассказывали о том, как правильно оказывать первую помощь при ушибах, ссадинах, порезах, кровотечениях, наглядно на манекене демонстрировали технику выполнения экстренных процедур для пострадавших, которые находятся без сознания.

По итогам данного курса сотрудникам УИИ УФСИН по РМ были выданы сертификаты.