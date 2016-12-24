«VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян

На фоне проблем с работой YouTube приложение «VK Видео» стало самым скачиваемым в России. Это подтверждают как Google Play с AppStore, так и представители «ВКонтакте». По данным отечественной соцсети, количество скачиваний увеличилось в 4,5 раза относительно среднемесячных значений.

Помимо этого, в ТОП-3 самых скачиваемых в нашей стране приложений из AppStore вошли Rutube и TikTok, а в Google Play – «Дзен» и приложение для просмотра мемов.