На главную просветительскую премию страны претендуют 16 представителей Мордовии

Продолжается сбор заявок на участие в проекте Знание.Премия-2024. Главная просветительская награда страны собрала уже 2 750 соискателей из всех регионов России и 12 зарубежных государств. Заявки принимаются до 30 сентября. Общество «Знание» опубликовало промежуточный рейтинг российских регионов, участвующих в проекте.

Десятку лидеров по стране на текущий момент составляют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ростовская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Башкортостан, Челябинская область, Красноярский край, Свердловская область. На награду претендуют и 16 просветителей из Мордовии.

«В этом сезоне Знание.Премия мы ввели новую номинацию «За вклад в сохранение семейных ценностей». Уже на экваторе заявочной кампании мы видим, насколько богато и разнообразно семейное просвещение в нашей стране: проводятся семейные фестивали и форумы, профильные смены в лагерях, родительские гостиные, создаются фильмы о династиях, гиды по репродуктивному здоровью и многое другое. Номинация на данный момент входит в тройку самых популярных среди соискателей, что лишний раз подтверждает незыблемость семейных ценностей в России», — сказал первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

Сто номинантов премии пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед жюри. Лауреатов девятнадцати номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.

Лауреаты в номинации «Народный выбор» определятся открытым голосованием в мини-приложении в социальной сети ВКонтакте. Победителя партнерской номинации Движения Первых «Выбор Первых» выберут на закрытом голосовании Федерального Совета Первых, в который входят дети и подростки из всех регионов страны.