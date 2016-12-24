В Саранске 18-летний юнец без прав протаранил на «шестерке» световую опору

По информации Госавтоинспекции республики, 5 августа в 00 часов 10 минут на ул. Семашко в столице Мордовии 18-летний парень за рулем автомашины «ВАЗ-2106», не имеющий водительского удостоверения, совершил наезд на световую опору.

В результате ДТП 13-летняя девочка, находившаяся в салоне авто в качестве пассажира, с различными травмами доставлялась в Детскую республиканскую клиническую больницу. Сообщается, что водитель находился в трезвом состоянии.

В отношении него составили несколько протоколов, в том числе за езду без прав, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, повреждение дорожного сооружения.

На данном участке автодороги выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствует дорожный знак 2.4 «Уступи дорогу».