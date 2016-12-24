Жителю Мордовии дали 10 лет за сексуальное нападение на несовершеннолетнюю девушку

Суд в Саранске вынес приговор 36-летнему жителю республики, зимой этого года совершившему сексуальное нападение на несовершеннолетнюю девушку. По информации Следственного комитета по РМ, мужчина обвинялся по двум статьям УК РФ - «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

В ходе расследования было установлено, что вечером 27 февраля 2024 года в городе Саранске на улице фигурант дела напал на незнакомую 17-летнюю девушку, которая возвращалась домой. После этого в гаражном массиве совершил в отношении нее преступления на сексуальной почве, применив насилие и угрожая убийством.

По заявлению потерпевшей следственными органами было возбуждено уголовное дело. Фигуранта задержали по горячим следам, судом по ходатайству следователя СК его заключили под стражу на весь период расследования. В отношении мужчины в ходе следствия проведена судебная психиатрическая экспертиза, по ее заключению он признан вменяемым.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года.