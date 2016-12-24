В Мордовии бухгалтеры образовательного учреждения три года присваивали «излишки» зарплаты

Суд в Мордовии вынес приговор двум работницам образовательного учреждения за хищение более полумиллиона рублей из зарплатного фонда. По статье о мошенничестве ответ держали двое коллег - 63-летняя главбух и 46-летняя бухгалтер организации.

По информации МВД по РМ, следствие выяснило, что в период с января 2021 года по декабрь 2023 года дамы вносили фиктивные сведения в реестры на зачисление зарплаты. Бухгалтеры «раздували» зарплатный фонд – до максимального лимита при определенной штатной численности.

В последующем излишне полученные из республиканского бюджета суммы они делили между собой. Таким образом, работницы образовательного учреждения совершили хищение 522 тысяч рублей, принадлежащих организации.

По приговору суда подельницам было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с выплатой штрафа.