В Саранске заменят светильники еще на нескольких улицах

По информации городской Администрации, подрядная организация ООО «Светосервис-Кубань» приступила к демонтажу неизолированного провода и устаревших светильников на улицах Осипенко, П. Морозова и Ульянова. В связи с этим, некоторое время эти улицы будут освещены не в полной мере, мэрия заранее приносит горожанам извинения за временные неудобства.



«Модернизация систем освещения – не только улучшит уровень освещенности улиц в темное время суток, но и намного снизит расходы на обслуживание осветительных приборов», - отметил врио Главы Саранска Владимир Быков.