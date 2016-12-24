Нацпроект помогает развиваться молодым предпринимателям Мордовии

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку бизнесу Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» детское увлечение молодого человека из Мордовии переросло в настоящий бизнес.

Дмитрию Перепелову всего 18 лет, но несмотря на столь юный возраст, он уже успел открыть собственное дело. Предприниматель увлекается выращиванием микрозелени — суперфуда, который набирает большую популярность благодаря своим полезным свойствам. При поддержке Центра «Мой бизнес» Дмитрий оформил самозанятость и официально развивает свой бизнес.

Как известно, микрозелень — это не только вкусный, но и полезный продукт, который можно вырастить даже в небольших объемах. Дмитрий на собственном примере демонстрирует, что современная молодежь может строить успешный бизнес с нуля, используя доступные инструменты и программы господдержки.

«Микрозеленью я увлекся в 17 лет. Изучил, как правильно ее выращивать, сорта и полезные свойства, - рассказывает молодой предприниматель. - Это побеги, которые собираются на ранних стадиях их роста. Они содержат гораздо больше витаминов, минералов и антиоксидантов, чем зрелые растения. Некоторые культуры могут содержать до 40 раз больше питательных веществ, чем обычные овощи».

Микрозелень отлично стимулирует иммунную систему, а с кулинарной точки зрения придает блюдам необычный вкус и красивый вид. Поэтому этот продукт пользуется большой популярностью среди рестораторов. Для того чтобы зелень оставалась свежей, Дмитрий Перепелов соблюдает особый температурный режим, следит за освещением и поливом. При этом он не использует никаких химических веществ для обработки, что дает уверенность в экологичности продукции.

«Сначала я реализовывал микрозелень среди знакомых, а потом понял, что могу нарастить объемы продаж. Так со свежими растениями в руках поехал по кафе и ресторанам, предлагал приобрести мой продукт. Клиенты нашлись довольно быстро, особый спрос на него зимой», - делится опытом Дмитрий.

Любому начинающему предпринимателю нужна реклама, даже самому успешному. Особенно это касается малого бизнеса. Именно поэтому Дмитрий Перепелов развивает собственный блог в социальных сетях, а для повышения качества рекламы посетил в Центре «Мой бизнес» бесплатный мастер-класс по созданию коротких видео-рилс.

«Кроме микрозелени, я немного увлекаюсь фермерством: выращиваю кроликов, несколько видов пернатых, есть барашки и козочки, но это скорее любительски. Мне действительно нравится всем этим заниматься, поэтому решил и дальше развиваться в этом направлении, - говорит предприниматель. - А пока очень ценно получать различные знания, которые способствуют развитию навыков, участвовать в мастер-классах. Радует, что обучаться в Центре «Мой бизнес» можно бесплатно».