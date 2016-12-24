В Саранске на юристов-аферистов завели уголовное дело

Как сообщает прокуратура РМ, в июле на личный прием к прокурору Республики Мордовия Сергею Лапину обратилась группа заявителей. Они сообщили о деятельности лже-юристов в центре Саранска. В ходе проверки доводы заявителей подтвердились, была установлена схема обмана и найдены другие пострадавшие.

Сотрудники юридической компании предлагали гражданам помощь в решении спорных вопросов. В основном они обещали пожилым людям увеличить их пенсию и получить дополнительные социальные льготы. Стоимость услуг составляла от 15 тысяч до 110 тысяч рублей.

После получения денежных средств и заключения договоров на оказание юридических услуг лже-юристы свои обязательства не выполняли, деньги похищали. В результате указанных действий 71 человеку причинен ущерб в размере более 2,6 млн рублей.

Прокуратурой Ленинского района г. Саранска решения об отказе в возбуждении уголовного дела признаны незаконными и отменены. По требованию прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.