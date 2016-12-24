Мордовия наращивает поставки рапсового масла в Китай

Под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области за январь-июль 2024 года на экспорт в Китай было отгружено 7 258 тонн рапсового масла, что превышает объем аналогичного периода прошлого года в 1,5 раза.

Кроме того, с апреля этого года из республики на экспорт в Китай стало отгружаться подсолнечное масло. По состоянию на 1 августа было отправлено уже 2122 тонны.

По результатам проведенных исследований, вся отгруженная продукция соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера. На экспортные партии рапсового и подсолнечного масла выдано 239 фитосанитарных сертификатов.