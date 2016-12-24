В Мордовии подведены итоги конкурса «Лучшие практики наставничества»

В Мордовии завершился региональный этап ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества». Состязание проходило в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда».

В мае 2024 года был сформирован Экспертный совет. В него вошли представители Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии, уполномоченные представители исполнительных органов государственной власти республики, руководители организаций, представители экспертного сообщества и делового объединения.

Заявки на участие в конкурсе подали три предприятия Мордовии: АО «Неон», ООО «ВКМ-Сервис» и АО «Рузаевский завод химического машиностроения». Совсем недавно были подведены итоги. Победителем в номинации «Цифровые инновации на предприятии» с проектом «Применение технологий виртуальной реальности в подготовке кадров» стал АО «Рузхиммаш».

Проект предприятия предусматривает обучение новых сотрудников на VR-тренажерах. Это дает возможность «новичкам» получить практические навыки, довести до автоматизма технологию выполнения робот, а также минимизировать риски для оборудования и производственного цикла. Проект активно распространяется внутри предприятия. Расширяется линейка обучающих средств и число специальностей.

Экспертный совет предложил тиражировать передовой опыт наставничества, применяемый на заводе, и использовать его на других предприятиях региона.