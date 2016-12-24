Нацпроект помогает предпринимателям глубинки Мордовии

Центр «Мой бизнес» ведет активную работу в районах Мордовии по информированию предпринимателей о возможностях государственной поддержки. На прошедшей неделе «бизнес-десант» специалистов Центра «Мой бизнес» провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми Дубенского района.

Реализация проекта, осуществляемого при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», нацелена на обеспечение бизнес-сообщества новыми возможностями для роста и развития.

Специалисты центра активно содействуют как начинающим, так и действующим бизнесменам. В регионе предусмотрены государственные меры поддержки, множество бесплатных услуг для самозанятых и субъектов МСП Мордовии, о чем тренеры рассказывают на «бизнес-десанте».

На встрече с предпринимателями Дубенского района обсуждались преимущества Системы быстрых платежей как альтернативы традиционному эквайрингу, а также финансовая поддержка, доступная от государства.

Стоит отметить, что бизнес-сообщество активно использует ресурсы центра. Только в 2023 году местные предприниматели на развитие получили свыше 3,69 млн. рублей по низкой процентной ставке.

Специалисты Центра «Мой бизнес» рассказали о доступных мерах господдержки и действующих бесплатных услугах, которыми можно воспользоваться. Так, в настоящее время идет набор на курс рекламы в соцсетях, изготовлении сувенирной продукции на сумму 10 тысяч рублей, регистрацию на мастер-класс по ногтевому сервису, который пройдет в сентябре, и многое другое.