Двое механизаторов из Мордовии выступят на чемпионате России по пахоте

С 16 по 18 августа свыше пяти десятков механизаторов со всей страны будут бороться за звание лучшего на открытом чемпионате России по пахоте. Победителя ждет главный приз - трактор «Агромаш 75-ТК».

Российский чемпионат по пахоте пройдет уже в 11-й раз, соревноваться механизаторы в этот раз будут в Саратовской области.

Мордовию на чемпионате представят двое участников - начальник ремонтно-сервисного участка АО «Развития села» Сергей Митрофанов (на прошлогоднем турнире он завоевал «бронзу») и преподаватель Института механики и энергетики МГУ им. Н.П.Огарева Алексей Жалнин.