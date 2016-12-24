В Мордовии на базе отдыха «Карнай» проведут Фестиваль культуры и спорта

11 августа на базе отдыха «Карнай» (Кочкуровский район, с. Семилей) в честь грядущего Дня физкультурника организуют большой спортивный праздник. По информации Минспорта РМ, здесь пройдут турниры по пляжному футболу и теннису, а также развернется республиканский фестиваль обрядовых игровых действ и хороводных игр «Тюштянь налксемат».



Фестивальные поляны «Тюштянь налксемат» увлекут гостей развлекательно-игровыми программами, а ярмарка «Карнай-фест» представит изделия мастеров-ремесленников. Все желающие также смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению народной игрушки.



На фестивале запланированы состязания по нескольким видам спорта и семейная эстафета. Всех посетителей ждет праздничный концерт на сценической площадке у пляжа и квест-игра «Сокровища Карная».

Почетным гостем мероприятия станет главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.

Открытие фестиваля в 10:00. Вход свободный.