В Мордовии любитель попариться в бане попал под уголовное преследование

В Ромодановском районе 47-летний местный житель был уличен полицейскими в незаконной вырубке деревьев и стал фигурантом уголовного дела по профильной статье УК РФ.

Как сообщает МВД по РМ, в ходе проводимых мероприятий сотрудниками уголовного розыска была получена оперативная информация о возможной причастности мужчины к незаконной вырубке лесных насаждений.

25 июля при выезде из лесного массива вблизи села Алтары передвигающийся на мотоблоке дровосек был остановлен сотрудниками полиции. При этом, в прицепе мотоблоке находились распиленные на бревна два дуба и бензопила. Как пояснил мужчина, древесину он планировал использовать для растопки бани.

Причиненный Министерству лесного хозяйства и природопользования РМ ущерб оценили в 286 тысяч рублей.