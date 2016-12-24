В суде Илья Соколов не отрицал свою причастность к получению взяток

По информации из Ленинского районного суда Саранска стало известно, какие именно организации фигурируют в деле о передаче взяток первому заместителю главы городского округа Саранск – директору Департамента городского хозяйства 34-летнему Илье Соколову. Он был задержан сотрудниками УФСБ по РМ.

Напомним, городской чиновник подозревается в получение взяток в сумме более 6,7 миллионов рублей от представителей муниципального и коммерческого предприятий за продвижение интересов данных организаций в виде заключения выгодных договоров по содержанию и благоустройству улиц Саранска, своевременную приемку выполненных работ и их оплату. Денежные средства с августа 2023-го по май 2024 года перечислялись частями на счет фирмы, подконтрольной фигуранту.

В суде было озвучено, что деньги за выгодные контракты первому вице-мэру Саранска поступали от генерального директора ООО «СМ Групп» и первого заместителя директора МП «СпецСервис». По информации Следственного комитета по РМ, в отношении двух взяткодателей возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

В судебном заседании Илья Соколов не отрицал свою причастность к инкриминируемому ему деянию, но вместе с защитником возражал против заключения под стражу. Первый замглавы города просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд встал на сторону следственных органов и отправил Илью Соколова в СИЗО. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана ему по 30 сентября 2024 года включительно.

Постановление в законную силу не вступило.