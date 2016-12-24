В Саранске оперативники уголовного розыска раскрыли дело о миллионом грабеже 6-летней давности

По информации МВД по РМ, 28 ноября 2018 года в полицию обратилась жительница Саранска 1947 года рождения, которая сообщила об открытом хищении у нее 1 миллиона 400 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, на улице к ней подошли двое молодых людей и обратились с просьбой о помощи. Они рассказали «легенду», что приехали из стран ближнего зарубежья, сопровождая грузовик с товаром. В Мордовии водитель фуры попал в ДТП и был госпитализирован в больницу. На лечение требовалась крупная сумма денежных средств, но их банковские счета оказались заблокированы.

Молодые люди добились расположения пожилой женщины и заручились ее согласием помочь попавшему в беду товарищу. Незнакомцы на автомобиле доставили сердобольную пенсионерку в банк, где она сняла со счета свои сбережения. Но женщина намеревалась сама передать деньги пострадавшему в аварии и попросила отвезти ее в больницу.

Тогда злоумышленники по пути сделали вид, что машина застряла в снегу и попросили женщину выйти из салона авто, после чего выхватили у нее сумку с деньгами и скрылись с места преступления.

В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска определили автомобиль, на котором передвигались налетчики. В последующем были установлены их личности. Ими оказались представители цыганской народности без определенного места жительства. В 2019 году они были объявлены в федеральный розыск.

В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции получили сведения, что один из грабителей скончался, а второй соучастник преступления может скрываться на территории Саратовской области. 27 июля по переданной ориентировке подозреваемый был задержан и доставлен в Мордовию.

Свою вину в совершенном преступлении беглец признал полностью. По его словам, в шесть лет назад в республику они с товарищем приехали с целью продажи различных товаров. Увидев на улице пожилую женщину, решили под надуманным предлогом похитить у нее денежные средства. Завладев крупной суммой денег, налетчики покинули Мордовию.

Последние несколько лет задержанный мужчина проживал в различных регионах страны, скрываясь от сотрудников полиции. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.