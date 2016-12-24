Центр «Мой бизнес» проведет в Мордовии для предпринимателей День открытых дверей

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для регионального бизнеса на площадке центра будет организован День открытых дверей.

В рамках мероприятия, которое состоится 14 августа, пройдут семинары с выступлением экспертов. Специалисты проконсультируют участников по нескольким тематическим направлениям:

- по налоговым поправкам

- по поиску и подбору иностранных покупателей

- по написанию бизнес-плана

- об инвестиционных меморандумах

- по организации участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России и за ее пределами

- об участии субъектов МСП в международной бизнес-миссии

- по финансовым и нефинансовым мерам поддержки бизнеса и многом другом.

Среди спикеров - специалисты Центра поддержки экспорта, представители Технопарка Мордовии, руководитель бухгалтерского агентства, а также консультанты Центра «Мой бизнес».

Формат бесплатных встреч способствует в регионе развитию предпринимательской среды и привлечению внимания к возможностям поддержки бизнеса.

День открытых дверей для субъектов МСП Мордовии состоится 14 августа с 12.00-13.00 по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14.

Предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3CGB8V

Телефон «горячей линии» 24-77-77.