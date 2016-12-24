В Рузаевке продолжается благоустройство аллеи Славы

В Рузаевке продолжается обновление аллеи Славы, заложенной в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это общественное пространство благоустраивается по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», инициированной Президентом России.

На сегодняшний день в алее ведутся работы по заливке бетона и укладке тротуарной плитки. Специалисты приступили к реставрации ротонды и малой архитектурной формы «Звезда». Вскоре начнется и монтаж системы видеонаблюдения.

Главной особенностью аллеи станет освещение – здесь разместят световые столбики с подсветкой в цветах российского триколора. Будут установлены фонарные столбы с одиночными светильниками и светодиодные прожекторы.

Внимание будет уделено и озеленению: планируется обустройство газона, высадка деревьев и кустарников, таких как туя, спирея, гортензия, можжевельник.

Лавочки, урны, деревья и кустарники подрядчиком уже закуплены, но рузаевские власти не устраивает темп работ.

«Администрацией Рузаевки уже выставлены требования ускорить работу по благоустройству аллеи Славы. Строительная организация уведомлена о том, что за каждый день просрочки сдачи объекта будут применены штрафные санкции», - отметили в Администрации Рузаевского района.