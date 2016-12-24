Жителей Мордовии приглашают на гастрономический фестиваль «День блина»

10 августа в селе Атюрьево состоится гастрономический фестиваль «День блина». Мастерицы района поделятся с гостями праздника старинными рецептами и искусством приготовления блинов.

Помимо мастер-классов будет организована развлекательная программа. Также пройдет концерт, где выступят местные творческие коллективы и артисты из соседних районов.

В рамках фестиваля развернется ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, будут установлены торговые ряды для продажи произведений народного творчества.

В Атюрьевском районе до сих пор в быту живут традиции мордвы-мокша. «День Блина» - именно то событие, где можно подробнее познакомиться с самобытной культурой мордовского народа. К слову, самый масштабный праздник блина в районе прошел в 2016 году. Тогда было представлено более 40 разновидностей этой выпечки.