МГУ им. Н.П. Огарева получил аккредитацию Евразийского патентного ведомства

МГУ им. Н.П. Огарева получил аккредитацию ЕАПВ на проведение расширенного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретений. Аккредитация прошла в рамках «Пилотной программы расширенного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретений».



Основная задача пилотной программы ЕАПВ — повышение качества выдаваемых евразийских патентов и их надежности за счет привлечения к процессам поиска и экспертизы узкопрофильных, квалифицированных специалистов в тех областях науки и техники, в которых подтверждена высокая компетенция соответствующих организаций.



В МГУ им. Н.П. Огарева проходят исследования по 22 отраслям наук. Развивая инфраструктуру инновационной деятельности, вуз активно включает в хозяйственный оборот объекты интеллектуальной собственности. Университет имеет больше 150 поддерживаемых патентов, ежегодно получает более 60 охранных документов на объекты интеллектуальной собственности.



Мордовский госуниверситет стал третьей организацией вместе с Самарским государственным медицинским университетом и с «Газпромнефть научно-технический центр», которые могут проводить расширенный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений.