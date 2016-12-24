В Саранске на телефонных мошенников «трудилась» 16-летняя барышня

В Саранске оперативники Управления уголовного розыска МВД по РМ поймали на причастности к преступному промыслу 16-летнюю местную жительницу. Девушка «трудилась» курьером у организаторов телефонного мошенничества.

В полиции несовершеннолетняя рассказала, что предложение о «подработке» она нашла в интернете. По указанию кураторов девушка на общественном транспорте приезжала по указанному адресу и забирала у пожилых людей деньги. В качестве вознаграждения ей полагалось 2% от похищенной суммы.

По информации МВД по РМ, 25 июля жертвами телефонного обмана стали две престарелые жительницы Саранска в возрасте 80 и 88 лет. Липовые сотрудники правоохранительных органов сообщили пенсионеркам, что по вине их родственников произошли ДТП, в результате которых пострадали люди. Для урегулирования всех вопросов и возмещения затрат на лечение пострадавших требовалось заплатить денежные средства.

Свои личные сбережения пожилые женщины передали девушке, которая подъехала к ним домой – барышня забрала 208 тысяч и 340 тысяч рублей. Потом с родственниками выяснилось, что никакое ДТП они не совершали, а потерпевшие обратились в полицию.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские определили маршрут передвижения девушки, возможно причастной к мошенничеству. Выяснилось, что она переводила денежные средства через банкоматы. В результате личность злоумышленницы была установлена. Ею оказалась 16-летняя жительница Саранска.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление соучастников преступления.