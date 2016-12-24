Благодаря нацпроекту бизнес Мордовии получает бесплатные консультации

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» региональный бизнес имеет возможность привести свои дела в порядок, избавиться от бумажной волокиты и сэкономить время, получив необходимые консультации в режиме одного окна.

В частности, для предпринимателей Мордовии в центре «Мой бизнес» пройдут бесплатные консультации по финансовому и правовому планированию деятельности. Услугой может воспользоваться любой гражданин, который ведет или планирует начать предпринимательскую деятельность на территории региона. Специалисты центра помогут разработать правовую документацию, обеспечить юридическую защиту бизнеса, продумать финансовый план и оптимизировать расходы.

Стоит отметить, что эксперты центра имеют большой опыт взаимодействия с предпринимателями различных отраслей и готовы предложить индивидуальное решение для каждого конкретного бизнеса.

Бесплатные консультации можно получить ежедневно по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14, второй этаж. Подробности по телефону «горячей линии»: 24-77-77.