В Краснослободске продолжаются работы по модернизации систем водоснабжения

Работы в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» начались в феврале 2024 года и идут по графику. На реализацию проекта предусмотрено более 57 млн рублей.

Протяженность водопроводных сетей в Краснослободске составляет 38 км. Кроме того, в городе функционируют 5 водонапорных башен и 6 артезианских скважин.

За долгие годы эксплуатации система водоснабжения города заметно обветшала. Модернизация обеспечит обновление существующих сетей, очистку воды от примесей и хранение ее в необходимых объемах. Работы ведутся на улицах К. Маркса, Чапаева и Ленина. Проложенная магистраль должна снять нагрузку с действующих водопроводных сетей и дать доступ жителям города к качественной питьевой воде.

«В рамках реализации проекта ведется строительство сетей водоснабжения диаметром 110 миллиметров и протяженностью 2645 метров. Кроме того, возводятся здание водоочистной станции, две водонапорные башни объемом 80 м3 каждая, накопительные емкости на 50 м3, дизельная электростанция, ограждение зоны санитарной охраны и подъездная дорога с твердым покрытием», - отмечает глава администрации Краснослободского городского поселения Николай Трунтаев.

В настоящее время строительные работы выполнены более чем на 50%. На улице Ленина установлены две башни и накопительная емкость. По улицам Ленина, Карла Маркса и Чапаева работы по укладке трубопровода завершены в полном объеме.