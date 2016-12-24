В Саранске водители «BMW» оказались виновниками двух ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, в последний день июля в Саранске было зарегистрировано два дорожных эксцесса с участием автомобилей именитой немецкой марки.

В 10 часов 55 минут на ул. Лодыгина 34-летний мужчина за рулем автомашины «BMW» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 2105» под управлением 37-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

Пострадавший из отечественной «пятерки» с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4. Водители управляли авто трезвыми. В отношении товарища из «BMW» был составлен протокол за управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

Около десяти часов вечера уже на ул. Победы 20-летний водитель автомашины «BMW» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Yamaha» под управлением 47-летнего мужчины, который двигался со встречного направления прямо.

Водитель мотоцикла с различными травмами был госпитализирован также в Республиканскую клиническую больницу №4, у него взяли кровь на анализ. Виновник ДТП за рулем иномарки находился трезвым.