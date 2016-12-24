В Мордовии девушки в неволе соревновались в конкурсе на лучший венок

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН России по Республике Мордовия среди осужденных прошел конкурс на изготовление лучшего венка из подручных материалов.

Участницы творческого состязания успешно справились с задачей, а также исполнили в рамках конкурса песни и продекламировали стихи собственного сочинения.

Как сообщает УФСИН по РМ, по итогам конкурса лучшими признаны работы Анны Телятниковой, Анастасии Сизовой, Антонины Шибаевой, Дарины Кезик, Дины Макарычевой.