В Саранске Светотехстрой на два дня оставят без горячей воды

По информации городской Администрации, компания «Т Плюс» в начале августа проведет ремонтные работы на тепломагистрали №7 - заменит запорную арматуру. Это необходимо, чтобы снизить риск возникновения нештатных ситуаций в зимний период.

Соответственно, на время проведения работ с 08:00 1 августа до 16:00 2 августа горячее водоснабжение будет приостановлено.

Отмечается, что под отключение попадут пр-кт 60 лет Октября, ул. А. Лусс, Войнова, Веселовского, Есенина, Коваленко, Миронова, Металлургов, Н. Эркая, Победы, Пушкина, Семашко, Солнечная.