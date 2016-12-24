В Мордовии 52-летний сельчанин завел у себя наркотический огород

В Ромодановском районе в отношении 52-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств и культивирование запрещенных растений. Не молодой уже сельчанин никак не может избавиться от пристрастия к растительной «дури» - ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния.

По информации МВД по РМ, в июле текущего года сотрудниками УНК была получена информация о возможном хранении запрещенных веществ жителем села Малые Березники. При отработке сведений в надворных постройках мужчины полицейские обнаружили пакеты с высушенной коноплей. Кроме того, 55 кустов наркосодержащего растения произрастали на грядке в огороде сельского жителя. Все запрещенные вещества были изъяты и направлены на экспертизу.

По утверждению владельца наркотического огорода, коноплю он выращивал для последующего личного употребления. Свою вину мужчина признал полностью.