Ученица саранской школы стала полуфиналистом «Большой перемены»

Ученица 11 класса Центра образования «Тавла» Софья Алексаткина вышла в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» по направлению «Познавай Россию». Ее наставник - учитель технологии, педагог дополнительного образования школьного «Кванториума» Владимир Сироткин.



Девочка с успехом прошла все конкурсные испытания: написание эссе, подготовка видеовизитки, решение тематического кейса. В августе ее ждет очный полуфинал.



Напомним, конкурс «Большая перемена» проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи. В нем принимают участие ученики 8-10 классов. Цель конкурса - дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главный критерий отбора - наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.