В августе Росреестр проведет в Мордовии горячие линии

2 августа - осуществление государственного земельного надзора, тел. 8(8342) 24-22-74, 8(8342) 24-24-49. Лицензирование геодезической и картографической деятельности, тел. 8(8342) 24-16-52.

13 августа - государственный кадастровый учет объектов недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-19. Исправление технических ошибок в сведениях ЕГРН, тел. 8(8342) 48-29-39.

27 августа - государственная регистрация прав на объекты недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-18.

30 августа - банкротство юридических и физических лиц, тел. 8(8342) 23-32-97. Кадастровая оценка объектов недвижимости, тел. 8(8342) 47-35-91.

Все горячие линии будут работать с 9:00 до 12:00.