Житель Санкт-Петербурга получил срок за «технологичные» кражи из саранских магазинов

Суд в Мордовии огласил приговор 35-летнему жителю Санкт-Петербурга, устроившему воровской набег на саранские магазины по торговле электроникой. Гастролирующий товарищ был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РМ совместно с рязанскими коллегами.

Как сообщает МВД по РМ, в марте этого года в правоохранительные органы поступило сразу несколько сообщений от работников саранских магазинов по продаже электроники и бытовой техники о хищении товаров. Общая сумма причиненного ущерба составила около 800 тысяч рублей.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили, что к кражам причастен один и тот же человек. Находясь в торговых павильонах, мужчина похитил со стеллажей четыре айфона 14-15 модели, два планшета, двое смарт-часов и игровую приставку. После совершения преступления злоумышленник покинул территорию Мордовии.

В ходе проводимых мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором передвигался подозреваемый. В рамках дальнейшей работы фигурант был задержан в Рязани, куда направился с целью совершения аналогичных преступлений. Им оказался 35-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики, проживающий в Санкт-Петербурге.

По словам мужчины, в Саранск на арендованной машине он приехал целенаправленно с целью хищения дорогостоящих гаджетов. Всю украденную технику в тот же день он отправил себе домой в Санкт-Петербург, воспользовавшись услугами транспортной компании. Уже после задержания мужчина позвонил своей супруге и попросил забрать посылку с похищенными товарами, которую позже женщина передала правоохранителям.

До суда жителя Санкт-Петербурга заключили под стражу. По приговору он получил 3 года лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.